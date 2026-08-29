Per la priorità del mercato, e cioè il trequartista sinistro, bisognerà aspettare ancora, probabilmente anche l'ultima curva del mercato. Nel frattempo, però, la Roma continua a sistemare le cose altrove. E così è praticamente (quasi) chiusa l'operazione che porterà Leonardo Balerdi in giallorosso. Difensore argentino dell'Olympique Marsiglia, la Roma ha piazzato l'affondo decisivo sfruttando anche la situazione economica del Marsiglia, costretto a vendere causa FFP. Oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca, poi lo sbarco che andrà a rinfoltire ancora di più la colonia argentina, portando a ben cinque i suoi componenti (Dybala, Soulé, Molina e Castro). Mai nella storia della Roma c'è stato un gruppo straniero così numeroso come quello attuale che a Trigoria balla il tango. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Non andrà ad occupare un posto da extracomunitario nello scacchiere giallorosso (ha anche passaporto italiano), con la cessione di Ziolkowski al Monza si è creata la necessità di prendere un altro difensore centrale. La scelta Balerdi arriverà in prestito oneroso (circa 2 milioni) e un diritto di riscatto condizionato e legato alle eventuali presenze, diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni; al giocatore contratto fino al 2031. L'argentino è uno di quelli che viene chiaramente per giocare. L'attesa Balerdi dovrebbe sbarcare a Roma proprio nella giornata di oggi, per poi volare subito al Campus biomedico e svolgere le visite mediche di rito.