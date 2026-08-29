L'UEFA ha diramato il calendario della League Phase della Champions League 2026-27. La Roma, come noto, affronterà all'Olimpico il Real Madrid di Mourinho, lo Sporting Lisbona, il Lille e lo Slovan Bratislava. Fuori casa, invece, le sfide contro i bi-campioni in carica del PSG di Luis Enrique, il Manchester United, il Fenerbahce e l'Aek Atene. La squadra di Gasperini inizierà il proprio cammino in casa del Fener il 10 settembre, mentre il 14 ottobre è la data cerchiata in rosso per il ritorno dello Special One all'Olimpico. Sei giorni dopo un'altra sfida interna, quella contro lo Slovan Bratislava. Il 25 novembre la trasferta a Parigi, l'8 dicembre il match interno contro lo Sporting Lisbona. L'ultima trasferta della fase campionato vedrà i giallorossi di scena in Grecia il 19 gennaio, mentre a chiudere le prime otto partite di Champions sarà Roma-Lille il 27 gennaio.

Roma, ecco il calendario della Champions League

- giovedì 10 settembre

Roma-Real Madrid - mercoledì 14 ottobre

Roma-Slovan Bratislava - martedì 20 ottobre

Psg-Roma - mercoledì 25 novembre

Roma-Sporting Lisbona - martedì 8 dicembre

Aek Atene-Roma - martedì 19 gennaio

Roma-Lille - mercoledì 27 gennaio