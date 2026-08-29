Il calciomercato della Roma è entrato nella sua fase più calda, quella degli ultimi giorni della sessione estiva. Con l'operazione Balerdi ormai ai dettagli finali, tanto che il difensore argentino è atteso nella Capitale oggi stesso, il focus del ds D'Amico è tornato sul reparto offensivo. Alla luce delle difficoltà per arrivare a Gittens e Fofana, secondo ESPN Brasil il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni su Keny Arroyo. Il talentino ecuadoriano classe 2006, attualmente in forza al Cruzeiro, è un trequartista mancino in grado di spaziare su tutto il fronte alle spalle della punta. Il club brasiliano, però, non avrebbe intenzione di cederlo, avendolo acquistato lo scorso settembre dal Besiktas per 8,5 milioni di euro facendogli firmare un contratto fino al 2029. Arroyo con il Cruzeiro ha totalizzato 7 gol e 3 assist in 40 presenze.