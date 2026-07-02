Luglio, mese di sogni e accelerazioni sul mercato. Ieri sera a Trigoria è sbarcato Ed Shipley, il braccio destro dei Friedkin. Il compito è quello di preparare, insieme a Tony D'Amico, l'offerta al Marsiglia per Mason Greenwood: 40 milioni più bonus per portare l'inglese alla corte di Gasp entro l'inizio del ritiro estivo. Il club francese vuole qualcosa in più, ma la trattativa entrerà nel vivo in queste ore e promette decisamente bene. Greenwood - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - ha già accettato un contratto quadriennale da cinque milioni a stagione e dato pieno gradimento alla destinazione. Per il ruolo di vice Malen, invece, occhi su Nicolò Tresoldi del Bruges a patto di trovare una destinazione per Dovbyk. Intanto, una mano può arrivare dalla Uefa che è intenzionata a concedere alla Roma (e a tutti i club sotto Financial Fair Play) una proroga al 31 luglio per registrare cessioni e plusvalenze.