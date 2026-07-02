Greenwood-Roma, ormai lo si può dire con certezza, è la prima telenovela dell'estate giallorossa. L'inglese è l'uomo dei sogni di Gasperini. È lui il profilo individuato per affrontare una stagione da Champions League. Mason, però, continua ad attirare anche altri club. In prima fila c'è il Fenerbahce. Una concorrenza che, al momento, non spaventa la Roma. Diverso il discorso per l'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha messo Greenwood nel mirino ed è pronto a presentare la prima offerta ufficiale al Marsiglia. La Roma, però, resta fiduciosa. Ha già l'ok del giocatore e aspetta solo di avvicinarsi alle richieste dell'OM. Poi entreranno in gioco altri fattori. Il primo porta il nome di Julian Alvarez. Ma non è l'unico tassello destinato a fare la differenza in questa trattativa.

Il nodo Julian Alvarez

La posizione di Simeone

L'offerta della Roma

Più che un nodo, è un tema destinato a tenere banco in casa Atletico Madrid.ha un contratto fino al 2030 e, al momento, il club lo considera incedibile. L'argentino, però, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Non vorrebbe più proseguire la sua carriera a Madrid. Il suo sogno è il. Un interesse confermato pubblicamente anche dal presidente Laporta. L'Atletico, però, non fa sconti. Per lasciarlo partire chiede oltre 100 milioni di euro.Ma il mercato ha già dimostrato che offerte di questo tipo non sono impossibili. Una sua eventuale cessione aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari. E uno di questi porta a Greenwood. Il club spagnolo si era già informato sull'inglese a maggio.era soltanto un sondaggio. Nelle ultime ore, invece, l'interesse è diventato concreto. Ma c'è un altro fattore destinato a pesare. Ed è la volontà di. Sarà anche il tecnico argentino a decidere se affondare davvero il colpo.è l'uomo simbolo dell'Non è soltanto l'allenatore. Ormai è, a tutti gli effetti, il vero manager del club. Le chiavi della squadra, e anche del mercato, passano da lui. Quindici anni sulla panchina dei Colchoneros portano anche a questo. Il tecnico argentino ha le idee chiare.. Lo considera un punto fermo del progetto. Ma potrebbe convivere con una sua eventuale cessione. E proprio in quel caso entrerebbe realmente in scena. A Simeone il profilo dipiace parecchio. Ne apprezza la capacità di attaccare la profondità, di saltare l'uomo e di vedere la porta. I soldi incassati dalla cessione di Julian potrebbero essere reinvestiti proprio sull'inglese. Al momento, però, nulla è deciso.. Se Alvarez dovesse restare, difficilmente l'Atletico investirebbe una cifra così importante per un altro attaccante.Lanon vuole lasciarsi sfuggire il sogno di mercato. Il club giallorosso lavora da settimane per portarenella Capitale. E ora che può accelerare, non vuole intoppi. L'accordo con il giocatore c'è da tempo. Manca solo quello con il Marsiglia. Al momento è pronta un'offerta daL'OM è sceso a una richiesta di 50 milioni. La sensazione è che si possa chiudere a metà strada. Mason aspetterà ancora. La parola alla Roma l'ha data.. Non aspetterà all'infinito. Greenwood vuole la Roma. Ma la vuole subito. Possono passare ancora pochi giorni. Poi sarà il momento di chiudere.