Il calciomercato della Roma ha preso ufficialmente il via. Ora non si perde più tempo. È il momento di portare forze fresche a Trigoria. L'obiettivo primario resta Greenwood. Poi si penserà anche agli altri reparti. Ci sono ancora diversi ruoli da rinforzare. A partire dal vice Malen. Il futuro di Dovbyk sembra ormai delineato. Spagna o un'altra destinazione, ma difficilmente l'ucraino rientrerà ancora nei piani giallorossi. E una volta definita la sua uscita, la Roma punterà con decisione su un'alternativa all'olandese. Gli occhi, come riporta Leggo, sono puntati su Tresoldi del Bruges. Per il momento è più un'idea suggestiva che una trattativa concreta. Ma il suo profilo piace a Trigoria e potrebbe rappresentare l'alternativa perfetta a Malen. È giovane. Ha fame. E ha voglia di mettersi in mostra. Soprattutto in una Champions pronta a conoscere anche il suo nome.