Roma-Greenwood si può fare. Archiviata o quantomeno rimandata la questione plusvalenze, a Trigoria si è aperta una nuova fase del mercato e il ds D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini l'esterno del Marsiglia, come primo regalo dell'estate. L'interesse è noto da tempo, ma l'elemento di novità è rappresentato dai passi in avanti registrati nei discorsi tra i club, con una volontà comune: non trascinare la trattativa ancora a lungo. Procediamo con ordine. La Roma e il padre-agente di Greenwood hanno raggiunto da settimane un'intesa di massima, sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Al di là del fattore economico, Mason - scrive Simone Valdarchi sul Corriere della Sera - è stato convinto anche da un contatto diretto avuto con Gasp, che vede nell'inglese l'uomo della possibile svolta per il suo reparto offensivo. Il club francese, che ieri ha annunciato Genesio come nuovo allenatore, é partito da una valutazione di 55 milioni. Una cifra che serve all'OM per generare una plusvalenza sufficiente, considerando che il 40% dell'incasso è da riconoscere allo United. Nei contatti recenti tra le due società, però, la richiesta si è abbassata a quota 50 milioni. La Roma e il Marsiglia di Greenwood ne parlano da giorni, anche se di offerte formali ancora da Trigoria non sono state inviate. L'intenzione dei giallorossi è di mettere sul piatto 40 milioni più bonus. A 45 milioni, più bonus si può chiudere.