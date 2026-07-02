Un anno di Joya, un anno in più con i tocchi di classe dell'argentino. È finita come doveva finire: Paulo Dybala ha scelto la Roma, il matrimonio può continuare. Troppo forte il richiamo della Champions, conquistata proprio a Verona all'ultima giornata nel segno del trequartista. Una scelta di cuore in linea con quelle del suo passato in giallorosso. Paulo e il suo entourage hanno definito l'accordo con il ds Tony D'Amico, con l'ultimo ok della proprietà, per un prolungamento di un'altra stagione con ingaggio in sostanza dimezzato: 3 milioni di parte fissa rispetto ai 6 dello stipendio precedente più i bonus legati alle presenze in campo (60.000 euro a partita circa) e agli obiettivi individuali e di squadra. Il rinnovo - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - consentirà all'argentino di entrare nel futuro e diventare più di prima l'uomo simbolo della Roma nel 2027, anno delle celebrazioni del Centenario e della posa della prima pietra del nuovo stadio di Pietralata. Il rinnovo in giallorosso ha inevitabilmente spento di colpo tutte le voci sul ritorno in Argentina della Joya, che si realizzerà magari più in là nel tempo (una possibilità concreta che sembrava stuzzicare nei mesi scorsi in particolare la compagna di Dybala...). Ma l'argentino ha preferito la continuità e i suoi affezionati compagni di squadra, avvisando della scelta proprio il Boca e gli altri club interessati.