Prima pronto allo sbarco a Roma, poi diretto verso Riad, infine a casa a pensarci su. La telenovela Summerville ieri si è arricchita di un nuovo capitolo. Stavolta ricchissimo, al limite dell'incredibile, quasi come fosse un ro-manzo. Alla fine la verità arriverà oggi e molto probabilmente l'ala olandese deciderà di accettare l'offerta (ricchissima) dell'Al Hilal. Ma i colpi di scena in questa trattativa sono all'ordine del giono. E allora mai dire mai, fino alla fine, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Insomma, ieri per la Roma era davvero tutto fatto. O almeno così sembrava.Nel senso che a Crysencio Summerville mancava solo di salire sull'aereo che il club giallorosso gli aveva mandato in mattinata a Rotterdam, per poi sbarcare nella Capitale. Ed invece quel volo l'ala olandese del West Ham non lo ha mai preso. Sospetto era anche il temporeggiare del club inglese, a fronte dell'ultima offerta giallorossa (47 milioni più 4 di bonus), con la Roma che aspettava una risposta al massimo in mattinata Risposta che non è arrivata e il perché lo si è capito strada facendo, con gli arabi dell'Al Hilal che sono poi piombati sul giocatore verso l'ora di pranzo, presentando un'offerta shock, difficile da rifiutare: 70 milioni di euro più 5 di bonus al West Ham per il cartellino e 60 in 4 anni al giocatore (il che vuol dire 15 a stagione), a cui sembra sia stato garantito anche un bonus alla firma. Francamente, impossibile per la Roma competere su cifre come queste, con il ds Tony D'Amico che in precedenza aveva fatto davvero il massimo per assicurare il giocatore alla Roma, arrivando a offrire 47 milioni più 4 di bonus al club inglese e un contratto da 4,2 (più bonus, anche qui) al giocatore.