Due mesi di assenza e anche un paio di giorni in più. Un periodo lungo, anche se in mezzo ci sono state due soste per le nazionali che hanno in parte anestetizzato la sua mancanza. Sabato pomeriggio, a Parma, la Roma ritroverà però il suo portiere, Mile Svilar, che l'ultima partita l'ha giocata proprio il 19 settembre scorso, nel giorno del 2-2 casalingo contro l'Inter capolista. Un'assenza - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - che ha pesato, come dimostrano i numeri: con Svilar la Roma, tra Serie A e Champions League, aveva incassato appena 4 reti in 6 partite. Senza di lui, invece, è salita a 14 gol subiti in 8 gare. Si è passati da una media di 0,66 reti incassate a partita a una di 1,75: quasi il triplo. E questo nonostante Gollini prima e Vasquez poi non abbiano affatto demeritato.