Un anno maledetto, in cui ha visto il campo dal primo minuto solo ad agosto e settembre. Poi l'infortunio, un periodo difficile in cui ha perso 15 chili e un graduale ma lento recupero che lo ha riportato a giocare solo qualche scampolo di partita. Angeliño, dopo quasi un'intera stagione ai box, però è pronto a ripartire, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo vorrebbe restare a Roma dove era diventato uno dei punti di forza prima del crollo improvviso. Quasi certamente si presenterà nel ritiro estivo con il resto della squadra, nella speranza di mostrare nuovamente la sua miglior versione. Poi affronterà con Gasperini eventuali discorsi di mercato. In Spagna lo aveva cercato l'Espanyol, ma Angelino per ora non ha intenzione di ascoltare offerte.