Una serata così la sognava dal giorno del suo arrivo, quel 19 agosto che gli ha cambiato un po' tutta la vita. Non solo perché Rodrigo Mora ha lasciato per la prima volta casa sua, il Portogallo e quel Porto che lo avevano coccolato a lungo, crescendolo anche. Ma pure perché la Roma ci ha investito su 50 milioni di euro (25 subito, altri 25 il prossimo anno con l'alternativa del 50% sulla futura rivendita), facendolo diventare di fatto l'acquisto più caro della storia del club. I margini di miglioramento sono ovviamente ampi, forse proprio quanto le aspettative. Intanto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, il gol segnato al Cagliari non solo è stato decisivo per regalare una vittoria pesante alla Roma, ma anche per cambiare la prospettiva del suo futuro. Un po' tutti si aspettavano di vederlo dal via anche con il Cagliari ed invece Gasp ha preferito ancora l'assetto con tre centrocampisti, con Pisilli schierato alto vicino a Soulé. Mora martedì si è così seduto ancora in panchina, entrando poi nel corso della ripresa. Gasperini anche prima del Cagliari pubblicamente lo ha sempre difeso, elogiandolo anche spesso. Ma in cuor suo si aspettava un segnale diverso, una reazione. Con il Cagliari Rodrigo ha fatto gol proprio di testa, nonostante i suoi appena 168 centimetri. E a Udine, appunto, ci sarà bisogno ancora di lui, considerando che Dybala sarà ancora out, i tre centrocampisti non sono un'opzione ancora percorribile (De Roon è in evidente calo) e come trequartisti Gasperini avrà a disposizione solo lui e Soulé.