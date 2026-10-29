Continua a tenere banco l'infermeria a Trigoria con i tanti infortuni delle ultime settimane. Chi non preoccupa sono i due difensori Hermoso e Balerdi, entrambi rimasti 90 minuti in panchina col Cagliari per acciacchi fisici ma con l'Udinese ci saranno. Discorso diverso per Dybala. Dopo la partita Gasperini ha destato preoccupazione mettendo in dubbio la presenza dell'argentino per la prossima gara di campionato. Capitolo Svilar. Ieri il portiere è rientrato dal Belgio dove in queste settimane ha lavorato per il recupero dalla frattura al piede. Oggi è in programma l'esame decisivo per il via libera al rientro. L'obiettivo, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, resta Roma-Sassuolo del 7 novembre, ma non è da escludere la presenza a Manchester. Anche Koné spera di esserci prima della sosta per le nazionali.