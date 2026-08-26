Roberto Pruzzo di attaccanti se ne intende e in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha commentato il rendimento del reparto offensivo della Roma nella prima giornata, esaltando Dybala e Malen e avvertendo anche a stare attenti a Castro, ma anche all'Inter.

Che impressione le ha fatto la coppia Malen Dybala?"Direi molto buona, anche se poi le qualità di Dybala e Malen già le conoscevamo. Certo, se poi Paulo sta cosi è ancora più bello a vedersi. Malen invece da quando è arrivato in Italia segna quasi un gol a partita. Ma è tutta la squadra che mi è sembrata toni-ca, a posto fisicamente".A fine gara Gasp ha definito Dybala fisicamente una "bestia"."Beh, se non ha intoppi a livello fisico come qualità è uno dei migliori della Serie A, se non il migliore in assoluto".Con loro a questi livelli la Roma è più vicina all'Inter?"Si può avvicinare ma secondo me l'Inter parte dieci punti avanti a tutte le altre. Certo, avere Dybala e Malen a questi livelli è una garanzia. Ma io non dimentico neanche uno come Castro. Mora? Va gestito”.