Sembrava concluso, o prossimo al capolinea. E invece il mercato della Roma può riservare ancora sorprese. A partire da Oosterwolde. L'olandese ieri è arrivato a Ciampino accolto da una ventina di tifosi, poi levisite mediche durate più del previsto. Il responso, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, è rimandato ad oggi ma a Trigoria vorrebbero comunque cambiare in corsa la formula: non più prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni ma prestito secco. La palla passa al Fenerbahce. Le novità non finiscono qui. Perché nella serata di ieri la Roma ha chiesto informazioni per Kessie, vicino alla Juventus. Un inserimento importante che sembra il prologo ad una possibile uscita. Non di Koné ma di El Aynaoui. D'Amico ha riallacciato icontatti col Chelsea per Gittense nelle prossime ore aspetta una risposta dei Blues.