Il quinto colpo per Gasperini profuma di orange, ma si tinge anche di stallo. Ieri Jayden Oosterwolde è sbarcato a Ciampino e oggi dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Condizionale d'obbligo visto che il club ha chiesto approfondimenti e consulti ulteriori sullo status fisico dell'olandese accolto ieri da decine di tifosi. Poi, appunto, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, le visite mediche. Tutto in regola per l'idoneità agonistica, ma la Roma vuole vederci chiaro circa l'ultimo infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nelle scorse settimane. L'olandese ha già ricominciato a correre e sarà pronto a metà settembre. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso con il Fenerbahce.