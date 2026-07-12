Si chiama Mattia Scala, ha 32 anni e sarà il più giovane allenatore di sempre della squadra Primavera della Roma e il quarto in Italia. Mattia è il figlio di Vito: lo storico preparatore e consulente di Francesco Totti e attuale dirigente. Ma non è questo il motivo della promozione di Mattia che diventerà il volto del nuovo corso di una Primavera che affronterà la Youth League a 7 anni dall'ultima volta. La scelta di Massimo Margiotta, la prima da responsabile del settore giovanile, è ricaduta su Scala per altre ragioni. Ed era stata già vagliata da Bruno Conti prima dell'addio. Scala ha raccolto successi in tutte le categorie giovanili giallorosse, tanto da attirare anche l'interesse di Parma e Fiorentina. Ha allenato l'Under 14 e l'Under 15 (con cui ha vinto lo scudetto nel 2024), poi l'Under 16 e l'Under 18. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Il vice sarà Gaetano D'Agostino, ex giallorosso e campione d'Italia nel 2001. Mattia è "cresciuto" a Trigoria da Totti (a 7 anni l'ex capitano lo portò negli spogliatoi dopo lo scudetto) e da altri campioni come De Rossi e Conti. Ora il grande salto di Scala con vista sull'Under 23 del futuro, il progetto che i Friedkin vorrebbero realizzare entro un paio di stagioni.