Ore calde per l'estate giallorossa, non solo in tema calciomercato né solamente lato campo (domani a Trigoria comincerà il raduno e la nuova stagione)
Sono ore calde per l'estate della Roma. Non solo in tema calciomercato, dove il club giallorosso è al lavoro per regalare a Gasperini i primi rinforzi in vista del ritorno in Champions League, né lato campo, visto che domani (lunedì 13) i calciatori si ritroveranno a Trigoria per il raduno che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-27. La prossima settimana i Friedkin torneranno nella Capitale. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che specifica come nell'occasione alcune suggestioni estive potrebbero diventare realtà. Secondo Il Corriere dello Sport, Ryan Friedkin dovrebbe mettere piede a Roma già domani per dare un'accelerazione concreta al presente al futuro giallorosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA