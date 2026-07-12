Domani, lunedì 13 luglio, la Roma darà ufficialmente il via alla stagione 2026-27. Il calciatori giallorossi infatti si ritroveranno a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini e del suo staff per l'inizio del raduno. Tra allenamenti e amichevoli contro squadra locali si arriverà al 31 luglio, quando inizierà la seconda fase del ritiro in Galles (fino all'8 agosto, poi ci saranno altri test). Domani a Trigoria ci sarà Dybala, la cui ufficialità della firma sul contratto di un anno con opzione fino al 2028 da parte del club è attesa nelle prossime ore. Non ci saranno né Celik né Pellegrini, formalmente svincolati ma in trattativa per il rinnovo con la Roma. Per il difensore turco è praticamente tutto fatto, per il centrocampista invece i dialoghi proseguono: c'è una distanza di 500mila euro tra domanda e offerta, ma filtra ottimismo. Lo racconta Il Messaggero, che specifica come i due non saranno assenti al raduno 'solo' per la questione contratto. Celik infatti, reduce dalla deludente e precoce eliminazione della 'sua' Turchia al Mondiale, come tutti i nazionali avrà a disposizione qualche giorno di vacanza in più. Pellegrini, invece, domani non sarebbe sceso in campo a prescindere perché la ricaduta accusata in allenamento prima del derby di maggio (e che gli ha fatto saltare il finale di stagione) dà ancora fastidio.