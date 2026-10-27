Stasera potrebbe anche affacciarsi all'Olimpico, di certo vedrà Roma-Cagliari con un occhio assai attento. Perché il ct azzurro Roberto Mancini ha tanto da vedere, non fosse altro perché da una parte c'è un talento come Niccolò Pisilli e dall'altro Alessandro Romano. Due su cui può costruire il centrocampo del futuro dell'Italia, di certo due pedine che segue e tiene in considerazione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Romano lo ha fatto esordire nell'ultima tornata di Nations League, Pisilli lo avrebbe chiamato se non ci fossero state di mezzo le partite chiave dell'Italia Under 21 per la qualificazione all'Europeo, avendo preferito lasciarlo a Silvio Baldini. I due ragazzi sono molto amici, negli anni passati insieme a Trigoria hanno costruito un rapporto solido.