Due rinnovi "verdi" in casa Roma. Uno già noto e ufficializzato, l'altro lo sarà a breve. Emanuele Lulli e Giorgio De Marzi hanno firmato con i giallorossi fino al 2031. Entrambi erano in scadenza alla fine della stagione e sono stati confermati. A giugno restano poi altri quattro calciatori con il contratto in scadenza: Gollini, Hermoso, Pellegrini e Dybala, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Per il portiere la firma era vicina già in estate per un'altra stagione e si resta in quella direzione. Sensazioni positive anche per il difensore al quale in primavera era stata attivata l'opzione per un anno aggiunto. I primi contatti ci sono stati e Gasperini non ha mai nascosto la stima per lo spagnolo che proprio col tecnico piemontese è tornato su ottimi livelli. Discorso diverso per Dybala e Pellegrini. La società ha scelto per entrambi un rinnovo annuale proprio per valutare sul campo un'eventuale conferma. La sensazione è che una decisione possa arrivare solo a 2027 inoltrato quando il quadro delle presenze per entrambi sarà più chiaro