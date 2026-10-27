La salita è terminata, ora la Roma può iniziare a pedalare sul rettilineo per riavvicinare la vetta della classifica prima della prossima sosta. Dopo un calendario ostico, che ha visto i giallorossi contro Atalanta, Como, Inter e Napoli nelle prime otto giornate, stasera per la squadra di Gasperini arriva il Cagliari dell'ex Romano all'Olimpico (ore 20,45, Dazn). La prima di cinque sfide sulla carta più abbordabili. Il tecnico potrà contare sul ritorno di Dybala, almeno in panchina, scrive Francesco Balzani su Leggo. "Sta meglio, sono fiducioso. Qualcosa cambieremo visto che si gioca ogni tre giorni. La rosa ha dimostrato di poter ruotare durante le partite", le parole di Gasp. Che ha tracciato un bilancio decisamente positivo: "L'atteggiamento è sempre ottimo, qualche errore tecnico ci può stare perché non siamo macchine. Abbiamo fatto 2 gol all'Inter, 3 al Real e 3 al Napoli dimostrando di non essere un centimetro meno di loro e di potercela giocare alla pari. Fin qui sono davvero soddisfatto". Tra i giocatori che stanno crescendo in maniera esponenziale c'è sicuramente Soulé: "Ha giocato tutte partite di alto livello, parliamo di un 23enne che ha ancora dei margini di maturità ampi che possono portarlo a essere sempre più forte. Rinnovo di Lulli? Se lo merita, sono felice per lui". L'esterno ha prolungato il rapporto con la Roma fino al 2031 e stasera dovrebbe essere in campo. Nuova chance anche per Mora mentre in difesa ci sarà almeno uno tra Ghilardi e Balerdi. Cristante tornerà in mediana concedendo un po' di respiro a de Roon anche in vista della sfida di Udine di sabato prossimo. In attacco l'inamovibile Malen a caccia di gol dopo il digiuno del Maradona. Possibile turno di riposo per Wesley