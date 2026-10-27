C'erano tanti spettatori interessati alla prestazione del gioiellino genoano Samuel Wiafe domenica pomeriggio. In tribuna al Ferraris per la gara tra il Grifone e il Venezia si sono palesati, infatti, Leonardo Bonucci (collaboratore di Roberto Mancini) e gli scout di alcune big di Serie A. In particolare ad aver messo gli occhi sul talento classe 2008 sono state Juventus e Roma, che stanno ragionando sulla possibilità di puntellare le rispettive mediane nei prossimi mesi. Ecco perché il loro interesse si è posato sull'ex Modena, che tra l'altro era già finito in passato nei radar della Signora, scrive Tuttosport. All'epoca l'idea era quello di portarlo alla Continassa per farlo crescere nella Next Gen con vista poi sulla Juve dei grandi. Peccato che già l'anno scorso questo tipo percorso andasse un po' stretto al centrocampista, che era stato capace di mettersi in luce in Serie B (pur essendo ancora minorenne all'epoca). E infatti poi Wiafe nell'ultima sessione estiva di trattative ha preferito accettare la corte del Genoa. I rossoblù, infatti, l'hanno strappato al Modena per 2,5 milioni più bonus, battendo la concorrenza delle big. Il resto è storia delle ultime settimane, con Daniele De Rossi (uno che di gente che gioca in mezzo al campo se ne intende...) a lanciarlo e imporlo come titolare nelle sfide contro Roma e Venezia.