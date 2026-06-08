La Roma ha chiesto informazioni nei giorni scorsi per il folletto brasiliano Igor Paixao. Il prezzo si aggira sui 35 milioni, lo stesso di Crysencio Summerville del West Ham. Per la fascia bassa, invece, piace Matteo Ruggeri che è sbocciato con Gasp e gradirebbe tornare in Italia. Per convincere l'Atletico Madrid, però, servono almeno 25 milioni. A breve - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - potrebbe concretizzarsi la cessione di Ziolkowski messo nel mirino dal Nottingham Forest. Il Trabzonspor, infine, ha sondato il terreno per Dovbyk ed è intenzionato a offrire 10 milioni. Troppo pochi per la Roma.