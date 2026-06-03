Lina Souloukou e l’interesse concreto del Nottingham Forrest, di cui è Ceo da un anno e mezzo, per Jan Ziolkowski. Il difensore polacco - spiega Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - piace parecchio, tanto da spingere il club inglese a una prima offerta da 15 milioni, contando anche sulla voglia dello stesso Ziolkowski di fare le valigie al termine di una stagione con poche presenze. Il club giallorosso però vuole provare a salire a 20 per un elemento che ha comunque conquistato un posto stabile nella nazionale polacca. Si tratterebbe di una plusvalenza benedetta che potrebbe portare poi a una sola cessione eccellente (Soulé o Ndicka) per chiudere una volta per tutte l'accordo con l’Uefa.