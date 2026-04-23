La Roma ha infittito la trattativa con l'entourage del 18enne Kerim Alajbegovic. Ieri Massara ha avuto un nuovo contatto con l'ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen. La Roma - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - al momento sembra avanti, ma la concorrenza è folta e vede anche il Napoli in piena corsa. Più dura arrivare a Victor Munoz dell'Osasuna, nome segnalato da Gasperini ma che ha già una quotazione di circa 40 milioni. Non solo giovani, però. La dirigenza romanista ha avviato anche i primi sondaggi per Juchym Konoplya, terzino destro 26enne dello Shakhtar in scadenza di contratto a settembre. L'ucraino potrebbe sostituire Celik ormai ai saluti.
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Nuovi contatti per il talento Alajbegovic. Il club punta Konoplya per il dopo Celik
Più dura arrivare a Victor Munoz dell'Osasuna, nome segnalato da Gasperini ma che ha già una quotazione di circa 40 milioni. E al posto del turco occhi sul 26enne dello Shakhtar
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