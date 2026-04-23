Nuovi contatti per il talento Alajbegovic. Il club punta Konoplya per il dopo Celik

La Roma ha infittito la trattativa con l'entourage del 18enne Kerim Alajbegovic. Ieri Massara ha avuto un nuovo contatto con l'ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen. La Roma - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - al momento sembra avanti, ma la concorrenza è folta e vede anche il Napoli in piena corsa. Più dura arrivare a Victor Munoz dell'Osasuna, nome segnalato da Gasperini ma che ha già una quotazione di circa 40 milioni. Non solo giovani, però. La dirigenza romanista ha avviato anche i primi sondaggi per Juchym Konoplya, terzino destro 26enne dello Shakhtar in scadenza di contratto a settembre. L'ucraino potrebbe sostituire Celik ormai ai saluti.