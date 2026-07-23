In attesa degli acquisti, Gian Piero Gasperini si consola con il ritorno di Donyell Malen ed Evan Ndicka. Il centravanti olandese e il centrale ivoriano, infatti, ieri hanno svolto il primo allenamento a Trigoria dopo le vacanze post Mondiale e andranno a infoltire una rosa che al momento offre poche scelte. Sia l'attaccante che il difensore sono a caccia di riscatto visto che - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - non hanno trovato fortuna in America. Il 30 luglio sarà il turno di El Aynaoui, poi all'appello mancherà solo Koné. Gasperini concederà qualche minuto ai due "nuovi" arrivati nell'amichevole di oggi a Trigoria (ore 18) contro il Trastevere. Per l'occasione la Roma sfoggerà la nuova maglia, in cui compare il vecchio stemma.