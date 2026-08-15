In attesa di Rodrigo Mora, ma con Fofana dietro l'angolo. Anche ieri per il portoghese è stata una giornata di telefonate, pressioni e gioco delle parti con tre attori protagonisti. Da una parte, la Roma che non intende modificare l'offerta accettata inizialmente: 8 milioni per il prestito e 42 per il riscatto condizionato alla partecipazione in Champions e al 60% delle partite giocate da Mora, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Dall'altra, il Porto che ha cambiato le carte in tavola e insiste a voler rendere il riscatto più semplice (basterebbe la qualificazione in Conference) e che ieri ha provato a tirare in ballo di nuovo Il Galatasaray. Nel frattempo, il ds D'Amico non è rimasto con le ani in mano. Sale così la candidatura di Malick Fofana e, in caso di fumata nera per Mora, la Roma virerà sul belga che piace pure al Lipsia. In lista c'è anche Kevin Schade.