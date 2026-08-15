Giro di boa di agosto e la Roma è ancora senza il tanto atteso esterno sinistro. D’Amico continua a lavorare su più tavoli, il principale è quello per Rodrigo Mora ma sviluppi non ce ne sono stati neanche nella giornata di ieri e difficilmente ce ne potranno essere oggi. Il braccio di ferro prosegue, da una parte la Roma non vuole cambiare l’offerta e migliorare le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto (60% di presenze e qualificazione in Champions League), dall’altra il Porto non ha intenzione di arretrare di un centimetro. Il risultato è una fase di stallo che va ormai avanti da 48 ore, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La pista rimane viva, ma sicuramente complicata. Anche per questo D’Amico ha riallacciato i contatti col Lione per Malick Fofana. La valutazione iniziale di circa 40 milioni di euro potrebbe essere limata e l’idea della Roma è di presentarsi con una proposta simile a quella per Mora: un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il club ha ricevuto rassicurazioni sulla tenuta fisica del belga che l’anno scorso ha subito un grave infortunio alla caviglia. Sottotraccia la Roma è ancora al lavoro anche per l’esterno di centrocampo. La priorità è l’attaccante e sarebbe strano il contrario, ma tra l’obiettivo è anche quello di trovare un vice Wesley in tempi brevi. Il Torino continua ad alzare un muro per Cacciamani e Udogie nelle ultime ore è finito in cima alle liste delle preferenze. L’ex Udinese ha voglia di tornare in Serie A, ma il Tottenham per ora non ha aperto al prestito. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con gli Spurs.