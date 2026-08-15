Il piano B più concreto se alla fine dovesse arenarsi definitivamente l'affare Mora, è Fofana del Lione. Il giovane francese è nel mirino della Roma da tempo, ma i dubbi sulla sua condizione fisica hanno sempre fatto tentennare i giallorossi che però adesso pensano se affondare il colpo. La richiesta del Lione è di circa 40 milioni e in queste ore i contatti si sono intensificati, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Tra gli altri nomi nella lista appare più complesso quello di Nkunku, che ieri ha lasciato Milano per motivi personali essendo ormai fuori rosa. L'ingaggio dell'attaccante frena le possibilità di strappare un accordo con i rossoneri che in queste ore hanno ricevuto diversi sondaggi da tutta Europa, Barcellona compreso.