E adesso? Quando oggi pomeriggio la Roma entrerà in campo al Signal Iduna Park di Dortmund, gli occhi dei tifosi giallorossi si poseranno soprattutto su di lui. Perché il ritorno dal 1' nella prestigiosa amichevole col Borussia di Manu Koné dopo le vacanze post Mondiale (e una settimana di allenamento a Trigoria) è più che mai carico di significati, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Non sarà solo l'atmosfera da Champions del famoso "muro giallo" della curva tedesca ad accendere la giornata, ma anche la presenza del centrocampista francese con tutte le voci di mercato che lo hanno accompagnato in questi mesi. Un appuntamento che probabilmente è anche una pro-va, un test aggiuntivo, per l'immediato futuro. Per capire se il mediano deve restare un punto fermo per la prossima stagione o se la squadra, in fondo, potrebbe farne pure a meno se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile da qui a fine mese: a Gian Piero Gasperini basterà poco per verificare la sintonia dell'interno con il resto della squadra, conoscendo alla perfezione i meccanismi della sua creatura. Proprio un anno fa, a Ferragosto, era stata l'Inter a farsi sotto per il francese. Che è rimasto poi per tutta l'annata sotto osservazione in un susseguirsi di voci culminate con i sondaggi venuti alla luce nella parte finale del campionato, quando l'ipotesi di una cessione eccellente per esigenze di bilancio si era fatta largo a quel punto. Sull'uomo più appetibile della rosa, per età, ruolo e incidenza sulle partite, si sono avvicinati quest'estate - sull'onda anche delle belle prestazioni di Manu nelle 5 partite giocate al Mondiale - il Manchester United, il Chelsea e alcuni club arabi, tra cui in particolare l’Al Ahli, anche se l'unica offerta concreta è stata alla fine quella dell'Atletico Madrid da 43 milio-ni: una proposta ritenuta però bassa dal club giallorosso,