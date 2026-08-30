Da una parte la ricerca estenuante dell'esterno d'attacco, dall'altra l'arrivo di Marten De Roon per rinforzare il centrocampo. Gli ultimi giorni di mercato promettono scintille in casa giallorossa. Perché c'è da fare ancora molto e perché l'arrivo dell'olandese ha già scatenato una protesta social dei tifosi. Mancano tre giorni e il famoso trequartista sinistro ancora non c'è. Nel tentativo di dare a Gasperini quel giocatore che doveva essere la priorità del mercato ieri è spuntato il nome di Luiz Henrique, brasiliano dello Zenit San Pietroburgo che Ancelotti si è portato al Mondiale. Solo che Luiz Henrique a sinistra ci ha giocato un po' a inizio carriera, alla Fluminense, adesso giostra soprattutto dall'altra parte, a destra, dove con il mancino ama rientrare verso il campo. La Roma ha presentato un'offerta allo Zenit con la solita formula del prestito oneroso con un diritto di riscatto condizionato che diventa obbligo e i club sono d'accordo, adesso serve l'ok del giocatore. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo resta ancora aperta la pista che porta a Jamie Gittens, visto che il Chelsea sembra intenzionato ad aprire anche al prestito dell'ala inglese. E nel frattempo D'Amico segue ancora Jamie Leweling dello Stoccarda e tramite alcuni intermediari ha chiesto informazioni anche su Keny Arroyo, il talento ecuadoriano del 2006 attualmente al Cruzeiro. E poi c'è De Roon, che ha trovato un accordo con la Roma e ha chiesto all'Atalanta di liberarlo per andare a giocare la Champions con il suo vecchio allenatore. De Roon arriverebbe per prendere il posto di Neil El Aynaoui, che sta per andare al Lipsia: 4 milioni per il prestito e 25 milioni per il diritto, più percentuale sulla futura rivendita. De Roon potrebbe essere in città già oggi, con un gentlemen agreement che prevede il pagamento di un milione all'Atalanta.