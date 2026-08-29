La trasferta a Istanbul del 10 settembre cambia i piani dei giallorossi
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
La Champions League cambia i piani della Roma. I giallorossi giovedì 10 settembre alle ore 18.45 giocheranno a Istanbul contro il Fenerbahce, la data cambia il programma della trasferta di Torino. Il match inizialmente in programma domenica 13 alle 12.30 si giocherà lunedì alle 18.30. Invariato l'orario e il giorno del match contro l'Atalanta: appuntamento all'Olimpico sabato 5 settembre alle 20.45. Un giorno in più di riposo per Dybala e compagni che torneranno dalla Turchia solamente il venerdì e avranno a disposizione 24 ore in più per preparare la sfida contro gli uomini di Abate.
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