Malen si gode la città che sta facendo sognare. Il bomber olandese, rimasto nella Capitale per recuperare dal piccolo infortunio, sta approfittando della sosta per lasciarsi conquistare dalla bellezza di Roma. Ieri è stato al Tre Fontane per sostenere la Roma Femminile. Poi una piccola fuga romantica insieme alla moglie Delisha, tra le vie del centro e una sosta davanti al Colosseo. Foto, momenti romantici e una cornice che il mondo intero invidia. Malen è sempre più innamorato di questa città. “Love story in Rome”, ha scritto nella descrizione del post pubblicato sui social. E la sua storia d'amore non è soltanto quella con la moglie. C'è anche quella con Roma e con il mondo giallorosso, che lo ha accolto fin dal primo giorno. La città lo ha adottato. I tifosi stravedono per lui. E lui sta ripagando tutto sul campo: 6 gol in 5 partite, una media da bomber vero e la sensazione che il meglio debba ancora venire.