Mancini sì o Mancini no? In vista della trasferta di domani a Parma Gasperini riflette sull'impiego del difensore che, diffidato,
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Mancini diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby
In caso di esclusione è pronto Ghilardi
rischierebbe poi di saltare il tanto atteso derby contro la Lazio, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Solitamente il tecnico non fa troppi calcoli, ma per Mancini la sfida ai biancocelesti ha un sapore particolare. In caso di esclusione è pronto Ghilardi. leri, invece, si sono fermati El Shaarawy e Gollini.
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