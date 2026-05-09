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Mancini diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby

Mancini diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby - immagine 1
In caso di esclusione è pronto Ghilardi
Redazione

Mancini sì o Mancini no? In vista della trasferta di domani a Parma Gasperini riflette sull'impiego del difensore che, diffidato,

rischierebbe poi di saltare il tanto atteso derby contro la Lazio, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Solitamente il tecnico non fa troppi calcoli, ma per Mancini la sfida ai biancocelesti ha un sapore particolare. In caso di esclusione è pronto Ghilardi. leri, invece, si sono fermati El Shaarawy e Gollini.

 

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