Mancini diffidato: contro il Parma può riposare in vista del derby

rischierebbe poi di saltare il tanto atteso derby contro la Lazio, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Solitamente il tecnico non fa troppi calcoli, ma per Mancini la sfida ai biancocelesti ha un sapore particolare. In caso di esclusione è pronto Ghilardi. leri, invece, si sono fermati El Shaarawy e Gollini.