Il Marsiglia si è ritrovato quest’oggi al Centro Sportivo Robert Louis-Dreyfus, meglio conosciuto come La Commanderie, per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Attraverso il proprio account X, il club francese ha pubblicato una foto per ogni giocatore presente al raduno, tra cui anche Mason Greenwood. L’inglese è stato immortalato di spalle mentre saluta un membro dello staff, ma il suo futuro resta fortemente in bilico. Il Marsiglia ha la necessità di vendere e sull’attaccante ci sono diversi club, con la Roma in prima fila. Proprio questa potrebbe essere la settimana dell’accelerata nella trattativa tra i giallorossi e il club francese. Gasperini spinge per averlo e ha già parlato più volte con il giocatore. Ora però, serve uno sforzo da parte della società per soddisfare, o quantomeno avvicinarsi, alla richiesta del Marsiglia che lo valuta circa 50 milioni di euro. Il giocatore ha già dato il proprio sì alla Roma: è pronto a misurarsi con il calcio italiano ed è rimasto molto colpito dalle idee di Gasperini, oltre che dal fascino della città e del club giallorosso. Al momento però nulla è ancora deciso. Quel che è certo è che oggi Greenwood non ha voluto forzare la mano con il Marsiglia, scegliendo di rispondere alla convocazione per l’inizio del ritiro.

BG x MG 🤝 pic.twitter.com/CXkhu1GNRr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2026