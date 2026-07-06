La Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione di Gasperini. La prima richiesta del tecnico resta Mason Greenwood, ma gli innesti in attacco non dovrebbero limitarsi all’inglese. I giallorossi stanno seguendo da vicino Diego Moreira, ma nella lista dei profili monitorati figurano anche altri nomi tra cui Simon Adingra. L’esterno ivoriano, classe 2002, è reduce da una buona esperienza in prestito al Monaco durante la quale ha collezionato 3 gol e 2 assist in 14 presenze. Il cartellino resta di proprietà del Sunderland, che però non sembrerebbe intenzionato a puntare su di lui. Secondo quanto riportato da Footmercato, oltre alla Roma ci sarebbero diverse squadre interessate. In prima fila c’è proprio il Monaco, che vorrebbe confermarlo ancora in prestito. Sul giocatore ci sarebbero anche Lipsia, Ipswich, Hull City e West Ham, che con ogni probabilità perderanno Summerville. Adingra è reduce anche dalla convocazione al Mondiale, dove però ha trovato poco spazio: appena 15 minuti nella sfida contro la Germania. Proprio in quella partita, l’esterno si è reso protagonista in negativo di un errore in contropiede che si è poi rivelato fatale per la Costa d’Avorio.