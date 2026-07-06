Dopo Greenwood, il calciomercato della Roma ha un altro nome caldo: Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco, classe 2004, piace molto a Gasperini che lo vorrebbe portare nella Capitale come vice Malen. Al momento però la trattativa è ancora lontana dal concretizzarsi tanto che non ci sono stati contatti diretti tra la Roma e il Club Brugge.. L’ostacolo principale resta il costo dell’operazione: il Club Brugge, proprietario del cartellino, valuta Tresoldi circa 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il giocatore gradirebbe la destinazione Roma come prossimo passo della propria carriera, ma il club belga resta poco flessibile in sede di trattativa. Gasperini considera Tresoldi un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco, ma le difficoltà non mancano e pe. Per il momento gli sforzi di D’Amico e del tecnico sono concentrati soprattutto su Mason Greenwood, che oggi si è presentato al primo giorno di ritiro con il Marsiglia. Tresoldi, nato a Cagliari, è reduce da un'ottima stagione chiusa con 23 gol (3 in Champions League) e 9 assist in 53 presenze.