Tijjani Reijnders ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti, il centrocampista del Manchester City ha parlato del rendimento di Malen con l’Olanda. Dopo una seconda metà di stagione da protagonista con la Roma, il centravanti sta faticando tra le file degli Oranje. Nell’ultima gara contro la Svezia, è stato sostituito al termine del primo tempo e il CT Koeman ha dichiarato: “Capisco che la sostituzione sia difficile, ma questo è calcio di alto livello”. Parole che hanno fatto eco in Italia, dove l’attaccante giallorosso si è imposto come uno dei principali protagonisti del campionato. L’ex Milan, però, ha rinnovato la fiducia nei suoi confronti.

Malen? È stato sostituito dopo 45′, sabato.“È la nostra punta. Ciò che ha fatto con la Roma è sotto gli occhi di tutti. Ho giocato in Italia, so quanto sia difficile. Ci fidiamo di lui”.