E se da una parte la sfida con Atalanta è ormai dietro l'angolo, dall'altra il club giallorosso continua a monitorare il mercato degli svincolati per un possibile colpo a sorpresa per la fascia sinistra alta. Tra i profili che rispondono all'identikit di Gasp c'è quello di Wilfried Zaha, l'ivoriano ex Galatasaray vicino alla Roma già nel 2023, prendibile a zero. Un'alternativa credibile è quella di Krépin Diatta, senegalese, nella lista degli svincolati dopo l'ultima stagione al Monaco, mentre come esterno basso a sinistra potrebbe farsi largo Raphaël Guerreiro, portoghese, scrive Alessio D'Urso su la Gazzetta dello Sport, che nell'ultima annata ha giocato al Bayern Monaco. Senza considerare che a gennaio altre operazioni verranno portate a termine, in entrata e in uscita. E c'è già un appuntamento fissato con il difensore Jayden Oosterwolde (Fenerbahce), con cui il club giallorosso ha stretto un patto per il suo arrivo quando sarà guarito dopo l'intervento chirurgico al ginocchio.