La vita è fatta di scale. E Rodrigo Mora, sotto il cielo di Trigoria, sale quelle del calcio e della Serie A. Gian Piero Gasperini ne apprezza ogni giorno i progressi continui e l'inserimento nei meccanismi della squadra. E dopo il suo primo gol in campionato a Lecce il tecnico lo schiererà domani contro l'Atalanta trequartista dietro a Malen, come nella gara d'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina. Ma forse - scrive Alessio D'Urso su la Gazzetta dello Sport - non potrà dialogare con la Joya che è in dubbio per l'Atalanta per un piccolo risentimento. E pensando anche alla Champions col Fenerbahce, Gasperini potrebbe dare un turno di riposo a Dybala. Il romanista ha fame ed è deciso a rispettare le attese sul suo conto: potrà soltanto crescere accanto a Pellegrini che ieri ha lavorato in gruppo - come Rensch - e che è atteso al rientro a pieno regime col Torino (mentre Ndicka si è allenato parzialmente con la squadra in seguito all'infiammazione al bicipite femorale che lo avevo messo fuorigioco a Lecce). A destra, d'altra parte, sarà riconfermato Lulli, tra i migliori nelle prime due partite.