La Roma fa irruzione nella corsa Champions e il rebus si complica

Tutto riaperto, non ci sono più certezze nella corsa alla Champions. La Roma ha vinto, si è insediata al quinto posto e si è accodata a Milan e Juve. Breve riassunto. L'Inter si è qualificata due settimane fa. Il Napoli secondo ce l'ha quasi fatta, con tre punti avrà la certificazione del pass. Restano quattro squadre per due posti, un rebus discreto. La Roma ha ripreso a marciare forte nel momento in cui la società ha dipanato la lotta intestina tra Gasperini e Ranieri. Pieni poteri all'allenatore, arrivederci e grazie al senior advisor. La chiarezza ha pagato, l'ambiente - commenta Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport - ha smesso di disperdere energie nervose. La Roma si è focalizzata sul campo. Ha vinto a Bologna, ha demolito la Fiorentina e ora è quinta a 64, a tiro di Champions. Il Milan terzo a quota 67 e la Juve quarta a 65 rimangono padrone del loro destino. Oggi, per essere certo di farcela senza dipendere dai risultati degli altri, al Milan basterebbero due vittorie, mentre alla Juve ne occorrerebbero tre. Le difficoltà di Milan e Juve sono inquietanti. Il Milan ha goduto, si fa per dire, di un'annata fuori dall'Europa. Meno partite, meno viaggi, meno stress psico-fisico. Spalletti si è barcamenato tra campionato e Champions fino agli euro-playoff di febbraio. E poi c'è il Como, sesto a 62, in apparenza fuori dai giochi. In realtà Cesc Fabregas godrà del calendario migliore: Verona, Parma e Cremonese.