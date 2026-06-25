Mile Svilar - secondo Tuttosport - è finito nel mirino della Juventus. È seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez. E a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe 99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante.

Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti: i bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. Lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per meno di 50/60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste.