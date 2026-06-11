Ndicka è arrivato alla Roma nell'estate del 2023, giunto a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, situazione che gli ha anche permesso di strappare un contratto sufficientemente alto (con i bonus quasi 4 milioni di euro). Ma adesso è proprio lui l'indiziato numero per l'atteso sacrificio sull'altare delle plusvalenze. Anche perché il difensore ivoriano, nel caso dovesse restare, entrerebbe nel suo penultimo anno di contratto. Se questo - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - lo si aggiunge poi al fatto che la sua cessione porterebbe ad una plusvalenza secca (anche se poi il giocatore ha diritto ad incassare il 20% della cifra ottenuta dalla sua cessione), allora è evidente il perché la Roma lo abbia individuato come possibile addio. Solo che Ndicka va venduto entro il 30 giugno, proprio per sistemare le questioni legate al settlement agreement ed all'accordo formato con l'Uefa nel 2022. Ed entro quella data non sono molte le squadre che si possono permettere uno sforzo economico senza andare ad intaccare il proprio bilancio. Tranne in Inghilterra, dove questi problemi se li pongono relativamente. E dove negli ultimi giorni sembra essersi scatenato un interesse diffuso intorno al giocatore. Che piace al Newcastle ed al Tottenham, ma anche al Bournemouth. La Roma parte da una valutazione di 40 milioni di euro, ma che a 32-35 si siederebbe a trattare. Inghilterra rumours di mercato parlano anche di un ulteriore interessamento, stavolta del Manchester United. Nel frattempo Ndicka sta recuperando dall'infortunio subito dopo l'ultimo derby, lo scorso 17 maggio (lesione di secondo grado al bicipite femorale destro) e la sua presenza contro l'Ecuador, proprio per i postumi di questo stop, non è ancora certa.