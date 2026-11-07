Questa è la miglior partenza nella storia della Roma come reti realizzate (28). Il record del decennio in Serie A appartiene al Gasp atalantino del 2019

Redazione
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De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

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Gasperini può superare... Gasperini. Questa, infatti, è la miglior partenza nella storia della Roma come reti realizzate (28). Il record del decennio in Serie A - rivela Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - appartiene al Gasp atalantino che, nel 2019, ne aveva realizzate 30 nelle prime dieci giornate prima dello stop all’undicesima (0-2 col Cagliari). Ora il tecnico può superare il suo primato, ma servono tre gol contro il Sassuolo.

Gasperini Udinese Roma

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