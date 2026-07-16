Proseguono le trattative per Summerville. L'olandese ad oggi è il profilo in pole position per l'attacco, anche se la distanza con il West Ham e sull'ingaggio resta ampia. Contatti continui con l'entourage. I giallorossi hanno chiarito i contorni economici entro i quali possono spingersi, per questo nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro con il giocatore che tornerà a disposizione del West Ham il 22 luglio. Anche perché altri nomi sul tavolo della dirigenza del club, per un motivo o per un altro restano più defilati. Costi troppo alti per Nusa che, con grande probabilità, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, andrà in Premier.

Anche Il Romanista accosta il norvegese alla Roma come alternativa a Summerville. L'esterno sinistro di piede destro, si legge, veloce ma anche strutturato (1,83 cm di altezza) che tanto agognava già De Rossi, prima di Ranieri e dello stesso Gasp. Un titolare per la zona che con spirito, qualità e sacrificio ha coperto in stagione Pellegrini, che pure era nato per fare altro in carriera. Operazione non semplice, perché i tedeschi sono bottega cara. Dopo aver incassato più che un gradimento dal classe 2005 norvegese nei giorni scorsi, è arrivato anche l'accordo sulla base di 3,5 milioni più bonus mentre è in costruzione quello con il Lipsia. La cifra si aggira intorno ai 45 milioni.

Mentre l'ipotesi Garnacho, per la Roma, è percorribile soltanto in prestito con diritto di riscatto mentre il Chelsea chiede, almeno in questa tase del mercato, l'obbligo. Oltre agli esterni i giallorossi cercano anche una punta che possa alternarsi con Malen e Tresoldi del Bruges è il nome ideale. Si lavora per blindare l'accordo col calciatore evitando inserimenti di altri club per poi, una volta uscito Dovbyk, andare all'assalto con il club belga cercando di ridurre le richieste iniziali.