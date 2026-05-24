Svilar e Malen, la citazione storica di Gasp: "Datemi un portiere e un attaccante..."

A poche ore dalla sfida col Verona che decide la stagione della Roma, il doppio ex Maurizio Iorio ha detto la sua a 'La Gazzetta Sportiva' - sul cammino dei giallorossi e le prospettive della squadra di Gasperini: "Il tecnico ha dato un’impronta forte, ha plasmato un gruppo importante al primo anno, offerto un bel calcio: stramerita la Champions. Che consentirebbe al club di aver più forza economica per nuovi investimenti. Vedo un futuro roseo. La Roma è pronta per aprire un nuovo orizzonte, un ciclo vincente, e ha accanto tifosi fantastici, per me i primi in Italia".

Che ne pensa di Malen? "Malen è fortissimo, sa creare pericoli anche partendo fuori dall’area, in questo ricorda un po Vialli. Si legge il “timore” dei difensori e dei tifosi avversari quando si gira e punta la porta".

Il miglior compagno di reparto da affiancargli per la prossima stagione? "Direi che la Roma ce l’ha già in casa: Dybala non ha bisogno di presentazioni, fossi in lui resterei a Roma. Paulo non è un avido e il club ha futuro e porterà a casa un trofeo con Gasperini".