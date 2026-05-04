La Roma ufficializzerà i convocati solamente oggi, verrà sciolto ogni dubbio. Di certo c’è che in mezzo al campo Gasperini recupera Koné dopo oltre 40 giorni di assenza, anche se non sembra avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Ed allora - spiega Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - potrebbe fare staffetta in corsa con Pisilli, a meno che il baby romanista non parta dal via come trequartista alto. Lì infatti è stato provato a lungo Dybala (in coppia con Soulé) che dovrebbe infatti partire titolare.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport In mezzo c’è di nuovo Koné, Dybala favorito su Pisilli
La Gazzetta dello Sport
In mezzo c’è di nuovo Koné, Dybala favorito su Pisilli
L'argentino provato come titolare, il classe 2004 insidia sia lui che Koné rientrati da poco dai rispettivi infortuni
© RIPRODUZIONE RISERVATA