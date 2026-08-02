Koulierakis ha raggiunto i compagni di squadra in Galles. Ieri le visite mediche e firme, oggi alle 13 il difensore centrale greco è arrivato al Vale Resort di Hensol ed ha scattato le prime foto con i tifosi della Roma presenti. Conoscerà Gasperini e la squadra poi subito in campo per il primo allenamento con il resto del gruppo. Questa mattina Dybala e compagni hanno svolto una sessione in palestra, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo dopo una seduta video. Gasp accoglie un altro nuovo acquisto dopo Castro che ieri ha esordito nel ko col Cardiff. Arriva a titolo definitivo per 16 milioni di euro più 1,5 di bonus. Il Wolfsburg manterrà il 20% sulla futura rivendita. Completerà il pacchetto arretrato già composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, Ziolkowski e Ghilardi. L'ultimo, però, potrebbe lasciare la Capitale.