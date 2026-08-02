Il futuro di Rafael Leao è ancora un rebus. Le sirene turche continuano a suonare, ma il portoghese per il momento ha detto 'no' alla ricca offerta del Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il club ha parlato col giocatore che però si è preso del tempo per decidere poiché poco convinto dalla destinazione. La Roma rimane alla finestra, piace ma non ha ancora parlato né col Milan né col giocatore. Leao potrebbe diventare una ghiotta occasione a fine agosto, ma spunta anche una nuova ipotesi. Nei primi giorni di ritiro in Australia è scattato un ottimo feeling con Amorim e non è da escludere una permanenza a Milano.